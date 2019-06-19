Восемь претендентов выдвинуто на пост главы Оренбуржья

19.06.19 17:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 июня. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Оренбургской области в среду вечером завершает прием документов от выдвиженцев на пост губернатора региона.

Председатель избиркома Александр Нальвадов сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что в настоящее время сдали документы семь человек.

Как следует из информации на сайте избиркома, это врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер, выдвинутый реготделением партии "Единая Россия", директор ООО "Елена 2001" Максим Амелин, выдвинутый местным отделением КПРФ, а также генеральный директор ООО "Ишимбайский машиностроительный завод" Петр Капишников ("Защитники Отечества"), пенсионер Анатолий Кобзев ("Коммунистическая партия социальной справедливости"), председатель правления СНТСН "Родник" Сергей Стопак (ПАРНАС), генеральный директор ООО "Умный мир" Ринат Хамиев и финансовый директор ООО "Статус А" Сергей Яцына.

"Также к нам поступила информация, что сегодня на партийном съезде в Москве от Демократической партии России вдвинут Константин Горячев. Его документы пока не поступили, мы ждем их сегодня до полуночи. Таким образом, число выдвинутых претендентов - восемь", - сказал Нальвадов.

Он напомнил, что выдвинутые на пост главы региона граждане должны пройти "муниципальный фильтр": собрать не менее 242 подписей муниципальных депутатов (то есть, не менее 5 % таких подписей). Регистрация кандидатов будет проходить с 19 до 29 июля.

"Сейчас идет сбор подписей. Жалоб и заявлений ни от кого не поступало", - добавил глава избиркома.

Ранее сообщалось, что 1 июня участники конференции оренбургского реготделения "ЕР" выдвинули Паслера кандидатом от партии на выборах главы Оренбуржья 8 сентября 2019 года.

21 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию. Берг возглавлял регион с 2010 года.

Врио главы региона был назначен Денис Паслер. Ранее он возглавлял ПАО "Т Плюс".