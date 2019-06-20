Более 400 млн рублей направят на поддержку семьям в Хабаровском крае при рождении первого и второго ребенка

20.06.19 06:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 июня. Interfax-Russia.ru - Из бюджета Хабаровского края до 2021 года будет выделено 440 млн рублей на дополнительные меры поддержки семьям, у которых родился первый или второй ребенок, сообщает в четверг пресс-служба законодательной думы края.

"Средства пойдут на единовременную выплату при рождении первого ребенка, а также региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка. Его получат родители, у которых второй малыш родился после 1 января 2019 года", - говорится в сообщении.

Соответствующие поправки были внесены в региональный закон "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

"Таким образом, мы поддерживаем сегодня президентские инициативы по повышению демографии, где особое место отведено семьям, проживающим на Дальнем Востоке", - сказал председатель Законодательной думы края Сергей Луговской, слова которого приводятся в сообщении.

По данным министра социальной защиты края Светланы Петуховой, запланированных в краевом бюджете денег хватит на выплаты при рождении 5 тыс. первенцев и 5 тыс. вторых детей.

При этом, по информации минсоцзащиты, за пять месяцев 2019 года в семьях Хабаровского края появилось на свет 1 тыс. 865 первых и 1 тыс. 986 вторых малышей.

Отмечается, что данные меры поддержки носят заявительный характер. Выплаты начнутся с 1 июля. В 2019 году размер пособия составит 28 тыс. 102 рубля.