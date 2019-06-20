Федор Конюхов обратился к Путину с просьбой запретить вылов китов и дельфинов

20.06.19 06:20

© РИА Новости. Александр Натрускин

20 июня. Interfax-Russia.ru - Знаменитый путешественник Федор Конюхов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить в России вылов китов и дельфинов для океанариумов.

"Обращаюсь к Вам как председателю попечительского совета Российского географического общества инициировать законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в России с последующей перепродажей в российские и зарубежные океанариумы", - говорится в обращении к президенту РФ Конюхова, опубликованном на сайте путешественника в четверг.

Он отметил, что в начале мая завершил одиночный переход на весельной лодке от Новой Зеландии до мыса Горн. За 154 дня путешествия он видел китов лишь несколько раз, хотя во время кругосветного путешествия в 1991 году они встречались постоянно.

Конюхов также упомянул в своем обращении к президенту "китовую тюрьму".

По мнению путешественника, экотуризм и наблюдение за китами принесет больше пользы для Приморского края, чем вылов и продажа в Китай.

"Знаю о Вашем большом вкладе в сохранение популяции дальневосточного леопарда и амурского тигра. Давайте остановим истребление китов", - пишет в обращении Конюхов.