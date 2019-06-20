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20.06.19 06:56
Более 20 детей эвакуировали из летнего лагеря в Забайкалье с симптомами кишечной инфекции
"19 июня из лагеря "Самородок" в медицинские организации Читы были доставлены дети с подозрением на кишечную инфекцию. На сегодня диагноз установлен у 15 человек. Госпитализированы трое - в краевую инфекционную больницу и в городскую больницу №2", - говорится в сообщении.
После повторного медосмотра, проведенного в лагере прибывшими из Читы врачами, в больницы было отправлено еще семь детей, их диагноз в настоящее время устанавливается.
"Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное", - отмечается в сообщении.
По данным Минздрава, в лагере введены ограничительные мероприятия, проводится санобработка.
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