Более 20 детей эвакуировали из летнего лагеря в Забайкалье с симптомами кишечной инфекции

20.06.19 06:56

© РИА Новости. Константин Чалабов

20 июня. Interfax-Russia.ru - Трое детей, отдыхавших в летнем лагере "Самородок" под Читой, госпитализированы с кишечной инфекцией, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава Забайкальского края.

"19 июня из лагеря "Самородок" в медицинские организации Читы были доставлены дети с подозрением на кишечную инфекцию. На сегодня диагноз установлен у 15 человек. Госпитализированы трое - в краевую инфекционную больницу и в городскую больницу №2", - говорится в сообщении.

После повторного медосмотра, проведенного в лагере прибывшими из Читы врачами, в больницы было отправлено еще семь детей, их диагноз в настоящее время устанавливается.

"Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

По данным Минздрава, в лагере введены ограничительные мероприятия, проводится санобработка.