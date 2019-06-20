"ИрАэро" в июле вернется к выполнению авиарейса Москва - Владивосток

20.06.19 07:05

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 июня. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) с 5 июля возобновит выполнение авиарейса Москва - Владивосток, говорится в сообщении перевозчика в четверг.

Перелеты вновь будут выполняться на Boeing-777, способных брать на борт 371 пассажира.

Как поясняется, рейс из Москвы (Домодедово) во Владивосток будет выполняться по понедельникам и пятницам, обратно - по вторникам и субботам до 23 сентября 2019 года.

"При необходимости мы готовы рассмотреть возможность открытия еще одного дополнительного рейса из Владивостока в Москву", - цитирует пресс-служба авиакомпании заместителя гендиректора "ИрАэро" Сергея Крупнова.