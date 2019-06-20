Росприроднадзор оштрафовал исправительную колонию на 200 тыс. рублей за загрязнение якутской реки

20.06.19 07:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 июня. Interfax-Russia.ru - Управление Росприроднадзора по Якутии оштрафовало исправительную колонию №7 на 200 тыс. рублей из-за сброса сточных вод в реку Лена в поселке Табага, сообщает пресс-служба Минэкологии по региону в четверг.

"Весной в ходе осмотра территории, прилегающей к исправительной колонии, экологами был зафиксирован факт сброса бытовых сточных вод. В результате разлива на ледовой поверхности образовалась наледь темно-желтого цвета", - говорится в сообщении.

Управление Росприроднадзора по Якутии по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ наложило административный штраф на должностное лицо в размере восьми тысяч рублей, а на юридическое лицо наложен штраф в 200 тыс. рублей.