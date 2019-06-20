Спасти китов: Кусто вновь призвал Путина выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы"
  
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20.06.19 07:10

Специалисты готовят операцию по выпуску животных из "китовой тюрьмы" в Охотское море

© РИА Новости. Владимир Астапкович
20 июня. Interfax-Russia.ru - Ученые приступили к обсуждению программы реадаптации и выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, выпуск будет проходить в месте вылова, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр).

"Члены научного консилиума приступили к обсуждению реализации программы реадаптации косаток и белух, научного сопровождения транспортировки, выпуска в естественную среду обитания и мониторинга последующих миграций животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, Научная программа была подготовлена Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Институтом проблем экологии и эволюции РАН и утверждена заместителем министра сельского хозяйства - руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.

Ученые проанализировали оптимальное время и районы выпуска морских млекопитающих, а также возможные варианты транспортировки. Транспортировка до места выпуска животных будет производиться автомобильным и речным транспортом и займет около шести дней. В целом морским млекопитающим предстоит преодолеть путь в 1 тыс. 800 км. При разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения Рабочей группы консилиума по реадаптации и команды международных экспертов Жана-Мишеля Кусто.

В ходе транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние.

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