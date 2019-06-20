Четыре военных городка на Сахалине минобороны передаст региону

20.06.19 08:30

© РИА Новости. Валерий Мельников

20 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство обороны в течение года передаст властям Сахалина четыре военных городка, расположенных на территории региона.

" Мы делаем пилот. Четыре военных городка мы постараемся забрать в ближайший год. Решение будет принято в ближайшие несколько месяцев, а передача потребует некоторого времени", - сообщил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко журналистам в ходе рабочего визита замминистра обороны РФ Тимура Иванова на Сахалин.

По его словам, уже сейчас идет совместная подготовка этих городков к зиме.

Он также отметил, что в планах совместно с "Газпромом", на месте военного городка, который находится в центре Южно-Сахалинска, построить центр деловой инфраструктуры.

"Мы планируем построить спортивный комплекс совместно с Газпромом. Там же будет гостиничный комплекс. Это будет центр деловой инфраструктуры", - заявил врио губернатора.