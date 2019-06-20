Новую концепцию развития острова Большой Уссурийский под Хабаровском представят кабмину в августе

20.06.19 08:35

© РИА Новости. Игорь Онучин

20 июня. Interfax-Russia.ru - Компания "Эрнст Энд Янг" завершает работу над обновленной концепцией развития российской части острова Большой Уссурийский возле Хабаровска и в августе должна представить ее в правительство РФ, сообщил глава дальневосточного офиса компании Алексей Ерохин.

"Мы делаем концепцию выборочного освоения острова с упором на частные инвестиции. Первая фаза нашей работы предполагает создание совместной российско-китайский трансграничной зоны, где будет расположен финансовый центр, центр международного сотрудничества, зона беспошлинной торговли. Вторая фаза предусматривает развитие комплекса вспомогательных объектов в зонах рекреации", -сказал Ерохин на заседании совета при губернаторе Хабаровского края по поддержке экспорта в четверг.

По словам Ерохина, компания совместно с экспертами просчитывает возможный грузопоток для обоснования строительства транспортно-пассажирского пункта пропуска на границе с Китаем. Он не исключил, что на острове могут появиться также и спортивно-оздоровительные, медицинские и научные учреждения.

Остров Большой Уссурийский площадью 254 кв. км находится на реке Амур в западной части пригорода Хабаровска. Площадь российской территории - 174 кв. км, западная часть острова и остров Тарабаров в собственности Китая с 2008 года.