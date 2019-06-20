Путин проведет очередную "прямую линию" со страной

20.06.19 08:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в четверг в полдень выйдет на 17-ую ежегодную "прямую линию" со страной, которая обещает стать не только разговором главы государства с россиянами, но и отчетом перед гражданами всех уровней исполнительной власти.

Ожидается, что Путин проведет "прямую линию" в том же формате, который впервые был опробован в прошлом году, когда граждане задавали вопросы президенту, а он - министрам и губернаторам.

Тогда губернаторский корпус и правительство практически в полном составе находились на рабочих местах в ожидании звонка главы государства.

В этом году в аппаратах членов правительства и многих глав регионов "Интерфаксу" подтвердили, что министры и губернаторы намерены смотреть "прямую линию" на рабочих местах на тот случай, если у главы государства возникнет необходимость получить их разъяснения по поступающим вопросам.

В остальном, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Песков, мероприятие пройдет в "устоявшемся формате". "В целом, это будет классический формат. Акцент, естественно, будет на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей - и тех, которые поступили с момента объявления сбора вопросов, и которые будут поступать во время прямого эфира", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом Песков отметил, что в этом году вопросы граждан начали решаться уже до начала общения президента с гражданами. "То есть, стоит только телеканалу показать вопрос - и местные власти уже начинают принимать какие-то меры", - сказал он накануне в эфире "Первого канала".

ВОПРОСЫ: ВЕЧНАЯ СОЦИАЛКА, ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА

Количество вопросов, поступивших президенту на "прямую линию", к вечеру среды превысило 1 млн 200 тыс.

В Кремле не считают, что эти цифры как-то указывают на спад интереса населения к этой программе.

"Иногда в первую неделю динамика сбора вопросов более низкая, и она скачкообразно увеличивается к прямому эфиру, а иногда - наоборот. Тут самые разные факторы влияют, включая погоду: когда стоит жара, люди меньше смотрят телевизор, меньше сидят в компьютере и проводят времени дома", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что не стоит "делать каких-то выводов о снижении интереса (к "прямой линии"), интерес по-прежнему огромен, формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе"

Кроме того, обычно "пик" звонков и обращений - несколько тысяч в минуту - приходится на время самой "прямой линии", тогда количество вопросов начинает исчисляться миллионами.

Беспрецедентное число обращений президенту - свыше 3,2 млн - поступило в 2015 году.

Неизменно в вопросах граждан преобладает социальная тематика: проблемы ЖКХ, дорожного строительства, газификации регионов. Но в этом году операторы "прямой линии" зафиксировали чрезвычайно много обращений от так называемых обманутых дольщиков из самых разных регионов страны, например, из Тамбовской, Липецкой и Московской областей.

Как стало известно "Интерфаксу", злободневная тема регулирования интернета и кибербезопасности также пользуется повышенным интересом у россиян. В этот раз в "прямой линии", как ожидается, примут участие известные блогеры, которые зададут президенту вопросы, связанные с регулированием интернет-отрасли, законопроектами в этой сфере, в том числе "О фейках" и "О рунете".

Также прозвучат вопросы о подготовке управленческих кадров в РФ, связанные с деятельностью недавно назначенных и.о. губернаторов, немало обращений по "мусорной" проблеме и утилизации ТБО.

Как и в прошлом году, в студии программы не будет многочисленных гостей, задающих вопросы президенту. Их прочно заменили интерактивные экраны, чтобы президент мог сосредоточиться на общении с гражданами, лишенными возможности приехать в Москву.

Путин готовится к "прямой линии" с самого начала сбора вопросов. Президент изучает справочные материалы, которые традиционно присылают к мероприятию министерства и ведомства, при необходимости связывается с министрами, руководителями различных органов власти, проводит совещания с администрацией, которые длятся 5-6 часов, смотрит массив вопросов, в том числе видеообращения граждан.

Этот процесс, по словам Пескова, продолжается фактически до последней минуты перед "прямой линией". Накануне телеканалы показали кадры совещания у президента по подготовке к программе, на которых перед президентом выкладывают буквально кипы документов.

Специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" по традиции пройдет в четверг в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Задать свой вопрос президенту можно будет вплоть до завершения передачи, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Первая "Прямая линия с Владимиром Путиным" вышла в эфир в 2001 году, тогда президенту поступило около 400 вопросов. Рекорд по времени общения с гражданами в прямом эфире Путин поставил в 2013 году, когда эфир продолжался 4 часа 47 минут.