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20.06.19 09:01
Велосипеды есть у четверти россиян, но они редко ими пользуются
Причем у молодежи, в возрастной категории 18-25 лет велосипед есть у 44% респондентов.
По данным "Левада-центра", среди респондентов, имеющих велосипед, активно им пользуются (раз в неделю и чаще) около четверти.
Социологи отмечают, что 34% опрошенных от тех, у кого есть велосипед, считают что он больше всего подходит для поездок по делам, а 48% респондентов данной категории убеждены, что велосипед идеален для занятий спортом.
По данным "Левада-центра", более двух третей россиян (67%) не имеют личного велосипеда.
Опрос проведен 24-29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
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