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Специалисты поймали истощенную белую медведицу, скитавшуюся по Норильску

Фото Илья Калинский
20 июня. Interfax-Russia.ru - Специалисты красноярского зоопарка "Роев Ручей" поймали медведицу, гулявшую по улицам Норильска (Красноярский край), и в ближайшее время доставят ее в красноярский зоопарк "Роев Ручей", сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира регионального Госохотнадзора Александр Коробкин.

"Животное чувствует себя хорошо, его в специальной клетке доставили на базу местной спасательной службы. Для поимки специалисты использовали незначительную дозу снотворного, а затем, когда животное уже находилось в клетке, ввели лекарство, нейтрализующее действие снотворного", - сказал Коробкин.

Он также напомнил, что белый медведь занесен в международную и российскую Красную книгу, поэтому решение о его дальнейшей судьбе было принято в Росприроднадзоре в Москве.

По информации специалистов, медведице на вид от года до полутора лет, весит она порядка 200 килограммов. Сегодня ее должны осмотреть ветврачи, а завтра животное на самолете транспортируют в Красноярск, в парк флоры и фауны "Роев ручей". Там специалисты обследуют животное и займутся его лечением.

Ранее директор Большого московского зоопарка Эдгард Запашный сообщил в своем аккаунте в соцсетях, что взял ситуацию с медведицей в Норильске под контроль.

"Я разговаривал с одним из руководителей города, и меня заверили в том, что ситуация полностью под контролем. В Норильск уже прибыли специалисты из красноярского зоопарка "Роев ручей". Специалисты поймают этого медведя, усыпят и перевезут в Красноярск", - пишет Запашный.

По его словам, животное весит около 200 килограммов, это самка, ей около полутора лет. Операция по усыплению пройдет в несколько этапов: хищнику дистанционно будут вкалывать специальный препарат, постепенно и несколькими дозами, пока он не уснет. Затем его транспортируют на самолете в Красноярск, где в зоопарке специалисты его обследуют и займутся лечением.

"Это операция непростая, будем надеяться, что все пройдет успешно и медведица обретет семью и заведет потомство", - отметил дрессировщик.

Ранее сообщалось, что в начале недели жители Норильска заметили белого медведя, свободно гуляющего по улицам города. В краевом Госохотнадзоре агентству "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что хищник сильно истощен и, скорее всего, забрел в город, проделав большой путь от северного побережья полуострова Таймыр. Зверь ведет себя неагрессивно, находится под постоянным наблюдением полиции и МЧС.

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