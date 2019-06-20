Омская область договорилась с "Газпромом" о порядке погашения 1,1 млрд долгов за газ

20.06.19 09:20

© РИА Новости. Александр Демьянчук

20 июня. Interfax-Russia.ru - ООО "Газпром межрегионгаз Омск" и правительство Омской области подписали график погашения просроченной дебиторской задолженности за природный газ, потребленный в 2018 году теплоснабжающими организациями (ТСО) районов и города Омска, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

"В график погашения задолженности включены 27 теплоснабжающих организаций из 13 муниципальных районов Омской области и Омска", - говорится в сообщении.

В частности, в графике указаны девять ТСО и частных организаций, которые являются банкротами и доли за потребленный ресурс не погашают.

Согласно договоренности, организации обязаны каждый месяц частично погашать просроченную задолженность и обеспечивать полную оплату текущего газопотребления.

"При соблюдении графика просроченная задолженность снизится и составит на 1 января 2020 не более 226,3 млн руб.", - говорится в пресс-релизе.

Исполнение графика погашения долгов будут контролировать совместно "Газпром межрегионгаз Омск" и областное правительство. Кроме того, запланирован финансовый и технический аудит проблемных ТСО, чтобы выявить фактические причины неплатежей.

В настоящее время региональное правительство рассматривает возможность выделения субсидий из областного бюджета для погашения задолженности за газ.

По данным на 1 июня 2019 года просроченная дебиторская задолженность всех категорий потребителей в Омской области за природный газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Омск" составляла 1,7 млрд руб., в том числе задолженность ТСО - 1,1 млрд руб., населения - 146 млн руб.

ООО "ГазпроммежрегионгазОмск" осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Омской области и собирает платежи за потребленное топливо.