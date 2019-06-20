Более 18 млрд руб. инвестирует Минобороны в строительство инфраструктуры на Сахалине

20.06.19 09:39

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство обороны РФ инвестирует строительство и реконструкцию нескольких социальных и культурных объектов на территории Сахалинской области в ближайшие пять лет, заявил замминистра обороны России Тимур Иванов.

"В течение пяти лет мы планируем инвестировать более 18 млрд руб. Мы считаем, что этих денег вполне достаточно для создания необходимой инфраструктуры соответствующей самым высшим стандартам, предъявляемым к вооруженным силам", - сказал Иванов в ходе рабочего визита в Сахалинскую область

По его словам, в Южно-Сахалинске планируется строительство нового современного госпиталя, который станет первым объектом современной военной инфраструктуры на острове.

"Госпиталь будет отвечать самым современным требованиям. Общая площадь строительства около 30 тысяч квадратных метров. Первый этап планируем завершить уже через год. Свои двери откроет поликлиническое и инфекционное отделения, а в дальнейшем уже заработают все лаборатории и корпуса", - отметил на церемонии закладки камня заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Он добавил, что работа будет вестись в тесном взаимодействии с правительством Сахалинской области.

Современный больничный комплекс будет включать в себя три основных корпуса: главный или лечебно-диагностический, административный с поликлиникой и инфекционный. В госпитале будут собственные службы ремонта медтехники, газоснабжения (медицинскими газами), аптека, хранилище для продуктов и даже свой клуб с библиотекой, говорится в сообщении.

Военнослужащие, члены их семей, а также другие категории граждан имеющих право на медицинскую помощь в лечебных учреждениях Минобороны России и гражданские лица (по системе ОМС) смогут пройти в госпитале всестороннее диагностическое обследование, получить заключение военно-врачебной экспертизы, амбулаторное и стационарное лечение.

В стационаре госпиталя смогут одновременно находиться 150 человек.

На этапе проектирования специалисты Военно-строительного комплекса уже учли особенности климата и географию острова. Сахалин - регион с высокой сейсмической активностью, здесь возможны сильные землетрясения, поэтому рекомендованная высотность зданий в подобных районах - три этажа. Исключением станет один из корпусов госпиталя, который будет выше, поэтому разработаны специальные решения, усиливающие конструкцию, говорится в сообщении.

Госпиталь полностью будет оснащен высокотехнологичным оборудованием и техникой. Оригинальная конфигурация зданий, соединённых тёплыми переходами на разных этажах, позволит быстро перемещать пациентов между палатами хирургии, операционным блоком и реанимацией.

Кроме того, планируется строительство служебного жилья для нового воинского подразделения, образованного за счет передислокации частей, расположенных в других местах.

"Также мы предполагаем строительство служебного жилья. Мы посмотрели новый земельный участок в центре города, где хотим построить новый культурно-досуговый центр, который будет полностью обеспечен всем необходимым", - отметил замминистра.

Также в планах военных, продолжить работу по модернизации инженерного хозяйства существующих военных городков. В Сахалинской области их 37.