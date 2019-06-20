|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.06.19 09:39
Более 18 млрд руб. инвестирует Минобороны в строительство инфраструктуры на Сахалине
"В течение пяти лет мы планируем инвестировать более 18 млрд руб. Мы считаем, что этих денег вполне достаточно для создания необходимой инфраструктуры соответствующей самым высшим стандартам, предъявляемым к вооруженным силам", - сказал Иванов в ходе рабочего визита в Сахалинскую область
По его словам, в Южно-Сахалинске планируется строительство нового современного госпиталя, который станет первым объектом современной военной инфраструктуры на острове.
"Госпиталь будет отвечать самым современным требованиям. Общая площадь строительства около 30 тысяч квадратных метров. Первый этап планируем завершить уже через год. Свои двери откроет поликлиническое и инфекционное отделения, а в дальнейшем уже заработают все лаборатории и корпуса", - отметил на церемонии закладки камня заместитель министра обороны Тимур Иванов.
Он добавил, что работа будет вестись в тесном взаимодействии с правительством Сахалинской области.
Современный больничный комплекс будет включать в себя три основных корпуса: главный или лечебно-диагностический, административный с поликлиникой и инфекционный. В госпитале будут собственные службы ремонта медтехники, газоснабжения (медицинскими газами), аптека, хранилище для продуктов и даже свой клуб с библиотекой, говорится в сообщении.
Военнослужащие, члены их семей, а также другие категории граждан имеющих право на медицинскую помощь в лечебных учреждениях Минобороны России и гражданские лица (по системе ОМС) смогут пройти в госпитале всестороннее диагностическое обследование, получить заключение военно-врачебной экспертизы, амбулаторное и стационарное лечение.
В стационаре госпиталя смогут одновременно находиться 150 человек.
На этапе проектирования специалисты Военно-строительного комплекса уже учли особенности климата и географию острова. Сахалин - регион с высокой сейсмической активностью, здесь возможны сильные землетрясения, поэтому рекомендованная высотность зданий в подобных районах - три этажа. Исключением станет один из корпусов госпиталя, который будет выше, поэтому разработаны специальные решения, усиливающие конструкцию, говорится в сообщении.
Госпиталь полностью будет оснащен высокотехнологичным оборудованием и техникой. Оригинальная конфигурация зданий, соединённых тёплыми переходами на разных этажах, позволит быстро перемещать пациентов между палатами хирургии, операционным блоком и реанимацией.
Кроме того, планируется строительство служебного жилья для нового воинского подразделения, образованного за счет передислокации частей, расположенных в других местах.
"Также мы предполагаем строительство служебного жилья. Мы посмотрели новый земельный участок в центре города, где хотим построить новый культурно-досуговый центр, который будет полностью обеспечен всем необходимым", - отметил замминистра.
Также в планах военных, продолжить работу по модернизации инженерного хозяйства существующих военных городков. В Сахалинской области их 37.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket