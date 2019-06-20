Российские боевая авиация в Крыму провела ракетные стрельбы

20.06.19 09:42

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 июня. Interfax-Russia.ru - Морская авиация Черноморского флота проводит учение с выполнением боевых упражнений в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулев.

"Экипажи многоцелевых истребителей и фронтовых бомбардировщиков из состава отдельного морского штурмового авиационного полка, а также экипажи вертолётов и самолётов отдельного смешанного авиационного полка Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ проводят активную фазу лётного тактического учения с выполнением боевых упражнений на полигонах боевой подготовки в республике Крым", - сказал Рулев.

Он уточнил, что в ходе первого этапа экипажи самолётов и вертолётов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы.

"На втором этапе пилоты Су-24М и Су-30СМ выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным и морским целям, а самолёты и вертолёты Военно-транспортной авиации осуществили учебные мероприятия по перевозке и десантированию грузов", - отметил представитель ЧФ.

Также в рамках учения экипажи Су-24М и Су-30СМ выполнили дозаправку в воздухе от танкера Ил-78М.

В учении принимают участие экипажи самолётов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, самолётов Ан-26, противолодочных самолётов-амфибий Бе-12, вертолётов Ми-8 и Ка-27, всего более 30 единиц из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота.