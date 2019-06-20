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20.06.19 09:44
Москвич, похитивший из банкомата во Владимире 4,5 млн рублей с помощью "вирусной" программы, проведет 4 года в колонии
Москвич признан виновным по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации), ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб), ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование вредоносной компьютерной программы, причинившее крупный ущерб) и приговорен в четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Суд установил, что в ноябре 2017 года ночью злоумышленник проделал отверстие в одном из банкоматов города. Через него он подключил к системному блоку банкомата флешку с "вирусной" программой, что привело к автоматической выгрузке всех имевшихся в банкомате денежных средств в общей сумме более 4,5 млн рублей.
С похищенными деньгами мужчина скрылся.
Спустя месяц он попытался повторить подобное в Муроме. Также ночью он попытался подключиться к банкомату, однако его задержали проходившие мимо полицейские.
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