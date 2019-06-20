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20.06.19 09:47

Москвичи смогут бесплатно пройти медицинские обследования в столичных парках

Фото с официального сайта мэра Москвы
20 июня. Interfax-Russia.ru - Жители Москвы смогут бесплатно пройти медицинские обследования в 46 пунктах первичной диспансеризации, расположенных в парках столицы в рамках проекта "Здоровая Москва", сообщает в четверг сайт столичного мэра.

"В столице заработали все 46 павильонов "Здоровая Москва", в которых горожане могут получить консультации врачей и пройти медицинские тесты. Павильоны принимают пациентов с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мэрии, все обследования занимают не более часа. Жители Москвы смогут бесплатно пройти медицинские тесты в любом павильоне независимо от того, к какой городской поликлинике они прикреплены.

"Во всех павильонах есть современное оборудование. Все результаты обследований сразу вносятся в электронную медицинскую карту пациента. Они будут доступны врачу и в поликлинике", - уточнили в мэрии.

Если пациенту потребуется дополнительное обследование, то прямо на месте он сможет записаться на прием к узкопрофильному специалисту в поликлинику. Офтальмологи, оториноларингологи и аллергологи работают в павильонах по отдельному расписанию. Также можно получить консультации педиатров.

В мэрии отмечают, что в выходные и праздничные дни рядом с павильонами по особому графику работают мобильные флюорографы.

За время работы павильонов "Здоровая Москва" медицинские обследования прошли уже более 19 тысяч москвичей, добавили в мэрии.

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