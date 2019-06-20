Жители пригорода Набережных Челнов пожаловались Путину на отсутствие дорог, воды и газа

20.06.19 09:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 июня. Interfax-Russia.ru - Следователи СКР по Татарстану проводят доследственную проверку сведений, изложенных в жалобе жителей на Прямую линию с президентом РФ на отсутствие дорог, водоснабжения и газопровода в поселке под Набережными Челнами, информирует сайт СКР.

"В обращении сообщается, что семь лет назад многодетные семьи из города Набережные Челны получили участки в микрорайоне "Подсолнухи" в Тукаевском районе. Однако там до сих пор нет ни дорог, ни необходимых коммуникаций", - говорится в пресс-релизе.

Следственное ведомство отмечает, что по информации авторов обращения, жители поселка неоднократно жаловались в местные органы исполнительной власти, но их проблемы не были решены.