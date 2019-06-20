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20.06.19 09:56

В Чемодановке после массовой драки отремонтируют больницу

© РИА Новости. Алексей Куденко
20 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду посетил в селе Чемодановка, где неделю назад произошла массовая драка, местную больницу и поручил организовать ее ремонт.

"Будем думать над тем, как организовать ремонт вашей участковой больницы. Сейчас надо разрабатывать и направлять на экспертизу проектно-сметную документацию. Реконструкцию входной группы сделаем уже в этом году", - сказал Белозерцев, слова которого приводятся на официальном портале правительства Пензенской области.

Чемодановская участковая больница - структурное обособленное подразделение "Бесоновской районной больницы". Она обслуживает свыше 6 тыс. человек, проживающих в Чемодановке, в том числе, свыше полутора тысяч детей, а также жителей трёх окрестных сёл.

Ранее на встрече с жителями Чемодановки Белозерцев также пообещал решить все вопросы, касающиеся благоустройства в селе, водоснабжения, уличного освещения, транспорта, социальной защиты населения. Губернатор также ранее распорядился оказать УМВД помощь в организации отделения полиции в Чемодановке.

Чемодановка (Введенское) - село в Бессоновском муниципальном районе Пензенской области России, расположено в 15 км от районного центра Бессоновки на реке Инре, вдоль федеральной автотрассы М-5 "Урал". Было основано в 1685 году Федором Чемодановым, служившим позже пензенским воеводой.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

13 июня 2019 года в селе вспыхнул конфликт между местными жителями и проживающими там цыганами. Он перерос в массовую драку, в ходе которой погиб местный житель и несколько человек пострадали. На следующий день жители села вышли на митинг и перекрыли федеральную трассу. После этого все цыганские семьи (около 650 человек) покинули Чемодановку и соседнее село Лопатки.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Суд арестовал 28 участников конфликта. Все они цыгане.

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка. "Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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