Врио главы Башкирии о ситуации со смогом в Сибае: все под контролем

20.06.19 09:59

© РИА Новости. Мария Плотникова

20 июня. Interfax-Russia.ru - Ситуация с загрязнением воздуха в башкирском Сибае остается под контролем, сообщил врио главы региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Источником смога, на который жители города пожаловались президенту России Владимиру Путину, стал неэксплуатируемый карьер, под которым тлеет руда.

"Ситуация продолжает оставаться под моим личным контролем. Две передвижные лаборатории работают так же интенсивно, как и раньше. Превышения по диоксиду серы еще бывают, но только в непосредственной близости от карьера, редко и не в разы от нормы", - написал Хабиров.

Он добавил, что "никаких превышений порогов заболеваемости не было и нет".

"Затопление карьера идет с опережением графика, и к осени уже совсем ничего не будет напоминать горожанам о неудобствах, которые им пришлось пережить", - пообещал врио главы региона.

Накануне жители Сибая записали видеообращение к президенту с просьбой взять ситуацию в городе под личный контроль. Авторы записи пожаловались на продолжающиеся выбросы диоксида серы и плохое самочувствие. Они попросили предоставить городу токсикологическую лабораторию и провести комплексное исследование выбросов карьера на все вредные вещества. Обращение направлено на "Прямую линию" с президентом. Кроме того, местные жители отравили десятки письменных обращений к Путину. По данным активистов сообщества "Сибай, дыши!", такие обращения отравили не менее 100 горожан.

Многочисленные жалобы жителей Сибая на загрязнение воздуха, связанное с тлением руды, поступают с ноября 2018 года. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы. Выявлено два очага тления руды на глубине 400-450 метров в подземных выработках.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

Земельный участок, на котором находится карьер, предоставлен Сибайскому ГОКу (учредитель - Учалинский ГОК, входящий в УГМК-холдинг) городской администрацией в аренду. Подземные работы по добыче руды ведет Сибайский филиал Учалинского ГОКа по договору подряда.

Ликвидацией эндогенных окислительных процессов занимается Сибайский филиал Учалинского ГОК. В очаги тления подается глино-породная масса и заиловочная смесь.

Принято решение о частичном подтоплении дня карьера и подземных горных выработок, 26 марта процесс был завершен, однако очаги тления обнаружены выше уровня затопления. В настоящее время УГОК проводит второй этап "мокрой консервации" карьера, начавшийся 27 мая 2019 года.

Сибайский карьер - один из самых крупных карьеров в мире, он представляет собой воронку глубиной порядка 500 метров и диаметром около 2 км. Открытая разработка месторождения прекращена более 10 лет назад.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) - один из крупнейших российских производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных металлов. В составе группы - более 40 предприятий, в том числе - ряд машиностроительных. Основными владельцами УГМК являются Искандар Махмудов и Андрей Козицын.