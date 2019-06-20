Фотографии Южного берега Крыма и людей, сохранявших его природу, покажут в Алупке

20.06.19 10:09

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20 июня. Interfax-Russia.ru - В Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике в четверг состоится открытие фотовыставки, посвященной Южному берегу Крыма, сообщает пресс-служба петербургского Фонда Лихачева.

Фотографии выполнены знаменитым нью-йоркским фотографом Бриджит Лакомб и петербургским мастером фотографии Юрием Молодковцом.

"Это пейзажи Южного берега Крыма - края, овеянного легендами и знаменитого своей первозданной и рукотворной красотой. И это портреты людей разных возрастов и профессий, объединенных любовью к этому красивейшему уголку земли и посвятивших свою жизнь сохранению его культурного и природного наследия", - говорится в сообщении.

Фотовыставку дополняет видеофильм французского кинодокументалиста Мариан Лакомб.

Фотографии и видео сняты весной 2018 года во время экспедиции, организованной в рамках программы "Южный берег Крыма - территория всемирного наследия". В ноябре 2018 года выставка демонстрировалась в Эрмитаже.

21 июня в Доме-музее Чехова в Ялте состоится презентация сборника "Южный берег Крыма. Материалы к описанию культурного ландшафта". Будет показан фильм "Культурное наследие ЮБК и его хранители" и выступит композитор фильма пианист Саша Пушкин.

Сборник подготовлен в рамках программы "ЮБК - территория всемирного наследия". В нем представлены обобщающие сведения о разных аспектах природного и культурного наследия ЮБК. Авторы приходят к выводу, что это уникальный культурный ландшафт, исторический "берег-парк", который должен стоять в одном ряду с лучшими побережьями мира - Амальфитанским берегом в Италии или Лазурным берегом во Франции.

Программу "ЮБК - территория всемирного наследия" с 2018 года осуществляет Эрмитаж и Фонд имени Д.С. Лихачева при поддержке Фонда президентских грантов и АО "Национальный резервный банк". Она направлена на сохранение культурного и природного наследия Южного берега Крыма.

Содержанием программы является организация экспертной и общественной кампании, имеющей целью придание территории ЮБК (от мыса Айя близ Фороса до Алушты) статуса особо ценного комплексного объекта природного и культурного наследия Российской Федерации, и в перспективе объекта Всемирного наследия.

В проекте участвуют ведущие эксперты по различным видам наследия из Крыма, Москвы и Петербурга - историки, археологи, архитекторы, географы, курортологи, виноделы.