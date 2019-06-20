Прокуратура через суд требует от РЖД построить мост для жителей челябинского села Варна

20.06.19 10:19

© РИА Новости. Руслан Кривобок

20 июня. Interfax-Russia.ru - Уральская транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление к ОАО "РЖД" и администрации села Варна Челябинской области, жители которого переходят железнодорожные пути под стоящими на станции поездами из-за отсутствия моста, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Вопрос о безопасности перехода железнодорожных путей на станции "Тамерлан" в селе Варна на межведомственном совещании в Уральском следственном управлении на транспорте СК России рассмотрели после видеообращения местных жителей к президенту РФ Владимиру Путину.

В своем обращении селяне жаловались, что вынуждены пролазить под поезда, когда идут на работу, ведут детей в школу, в детские сады.

"По итогам совещания (...) подготовлено и направлено в суд исковое заявление к ОАО "РЖД" и администрации муниципалитета с требованиями об оборудовании на станции инженерного сооружения, обеспечивающего безопасные условия прохода граждан через железнодорожные пути", - говорится в сообщении.

Также Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

"В настоящее время проведен осмотр места, опрошены заявители, представители Южно-Уральской железной дороги, глава администрации Варненского муниципального района", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления на транспорте СКР.