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20.06.19 12:46
Косаток из "китовой тюрьмы" выпустят в Охотском море - Минпророды РФ
"Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин неоднократно подчеркивал, что "при освобождении животных, мы будем следовать за наукой". В настоящий момент специалистами ВНИРО готовится операция по выпуску животных из бухты Средней в выбранный оптимальный вариант - в Охотское море, где косатки были выловлены", - говорится в сообщении.
Утром в четверг очевидцы сообщили, что обитателей "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье начали перегружать в автомобили, предположительно, для доставки к месту выпуска.
"Двух косаток перегружают в фуры. К базе подъехали автомобили полиции", - сказал он.
Как сообщила в четверг пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр), идет подготовка к выпуску, животные доставлены и выгружаются специальные ванны для транспортировки животных автомобильным транспортом.
Ученые проанализировали оптимальное время и районы выпуска морских млекопитающих, а также возможные варианты транспортировки.
Транспортировка до места выпуска животных будет производиться автомобильным и речным транспортом и займет около шести дней. В целом морским млекопитающим предстоит преодолеть путь в 1,8 тыс. км. При разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения Рабочей группы консилиума по реадаптации и команды международных экспертов Жана-Мишеля Кусто.
Ранее члены научного консилиума ВНИРО приступили к обсуждению реализации программы реадаптации косаток и белух, научного сопровождения транспортировки, выпуска в естественную среду обитания и мониторинга последующих миграций животных.
"Ученые проанализировали оптимальное время и районы выпуска морских млекопитающих, а также возможные варианты транспортировки. При разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения Рабочей группы консилиума по реадаптации и команды международных экспертов Жан-Мишеля Кусто", - говорилось в сообщении Минприроды.
Все животные до выпуска пройдут дополнительное ветеринарное обследование. В ходе транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Животные будут выпускаться группами с учетом сложившихся между ними социальных связей.
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