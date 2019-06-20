Ветеран ВДВ баллотируется в губернаторы Мурманской области от "Справедливой России"

20.06.19 12:08

© РИА Новости. Евгений Одиноков

20 июня. Interfax-Russia.ru - Кандидат от "Справедливой России" Василий Буров подал в избирательную комиссию Мурманской области документы для участия в выборах губернатора 8 сентября, сообщается на сайте облизбиркома.

Буров - член общественной палаты Мурманской области, в связи с чем его членство в "Справедливой России" приостановлено. Кандидат - ветеран ВДВ, председатель мурманского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа "Союз десантников".

Как сообщалось, ранее в облизбирком пакеты документов подали врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, замдиректора регионального филиала "Управления отходами", бывший пресс-секретарь предыдущего губернатора Заполярья Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), московский пенсионер Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и депутат Мурманской областной думы, член КПРФ Михаил Антропов. Также документы подали самовыдвиженцы - совладелец "Мурманского рыбокомбината" Михаил Зуб и глава регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Николай Дмитренко.

Выборы в Мурманской области пройдут 8 сентября.