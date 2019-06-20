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20.06.19 12:43

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО американца Уилана, обвиняемого в шпионаже

© РИА Новости. Илья Питалев
20 июня. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца лета гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 24 мая, которым в отношении Уилана продлен срок содержания под стражей до 29 августа 2019 года, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Адвокаты просили суд апелляционной инстанции отменить решение о продлении Уилану срока ареста и избрать ему более мягкую меру пресечения - домашний арест или залог.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку дело Уилана засекречено.

Сам Уилан называет своё уголовное преследование "абсурдным политическим похищением"

"Добро пожаловать в Москву! Это абсурдное политическое похищение продолжается, я невиновен в том преступлении, которое мне вменяется, мои права нарушаются", - сказал Уилан журналистам в суде в четверг.

Уилан заявил, что чувствует "сохраняющуюся угрозу своей жизни". То же время на уточняющий вопрос, в чем она выражается, Уилан заявил: "Не думаю, что могу говорить об этом".

Он также пожаловался, что не получает все почту, которую хотел был, передал привет семье и друзьям и поздравил с днём рождения свою собаку.

Кроме того, Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать, передал корреспондент "Интерфакса".

"Я прошу лидеров и власти в Оттаве, Дублине, Лондоне, Вашингтоне о помощи в публичных заявлениях и поддержке. Господин президент, мы не можем сохранить Америку великой до тех пор, пока мы не будем агрессивно защищать своих граждан, где бы они не находились в мире", - заявил Уилан в Мосгорсуде в четверг.

Обвиняемый добавил, что просит президента США публично выразить свою позицию к его ситуации в Twitter.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован с санкции суда. Ему предъявили обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Уже после его задержания выяснилось, что Уилан, кроме американского, имеет также гражданства Ирландии и Канады, а также подданство Британии. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

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