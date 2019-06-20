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20.06.19 12:28
В Москве стартует очередной фестиваль "Цветочный джем"
"Сегодня стартует очередной фестиваль "Цветочный джем". В этот день на площадках по всей Москве откроются 42 выставочных сада и будут работать до конца сентября",- сообщил журналистам в четверг глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
По его словам, в разработке ландшафтных площадок участвовали 20 мировых ландшафтных дизайнеров из 11 стран.
"Был серьёзный судейский конкурс, большое количество работ. Судьи из разных стран мира отбирали лучших дизайнеров из России, Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая, Финляндии, Латвии, Эстонии, Грузии и Казахстана",- сказал глава департамента.
Так, например, на улице Кузнецкий мост, 7 расположился сад "You are the Landscape" ("Пейзаж - это ты") авторства дизайнера из Италии. По задумке автора, этот сад - не только пространство, но и диалог, попытка выстроить взаимодействие людей, природы, истории, культуры и самого города.
"Инструменты, с помощью которых сад взаимодействует с окружающим миром и людьми - это и зеркала, которые являются частью конструкции, и книги, которые предлагается читать, сидя среди деревьев", - сообщили в оргкомитете "Московские сезоны".
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