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20.06.19 12:35
МЧС выделят более 12 млрд рублей за два года, что позволит поднять зарплату пожарным - Путин
"Действительно, в МЧС (по зарплате) сложилась ситуация, прямо скажем, не самая лучшая, потому что там есть люди, которые в погонах служат, и они получают примерно 43 тысячи рублей, а все остальные, гражданский персонал, 13-16 тысяч рублей", - сказал Путин в четверг в ходе "Прямой линии".
Вопрос о зарплате задал пожарный из Калининградской области, который заявил, что пожарные получают 12-13 тысяч рублей, а он как командир отделения 16 тысяч рублей в месяц.
Путин сказал, что с главой МЧС России Евгением Зиничевым этот вопрос обсуждался.
"Решение принято. В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату таким сотрудникам МЧС, как человек, который здесь выступал (пожарный), где-то примерно до 24 тысяч рублей", - заявил Путин.
Он сообщил, что и на следующий год предусмотрено выделение "двумя траншами по полугодию - по 4 млрд, 8 млрд за год". И зарплата у пожарного должна будет вырасти где-то до 32 тысяч рублей в месяц.
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