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20.06.19 12:38
Путин: с 1 октября 2019 года пенсии военным пенсионерам будут повышены на 4,3%
"С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%", - сказал Путин.
По его словам, это будет сделано одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащим.
Президент подчеркнул, что обеспечение пенсионеров нормальным доходом - один из приоритетов государства. "Безусловно, мы будем за этим следить", - отметил Путин.
Он напомнил, что в этом году индексация пенсий по старости составила 7,05% при инфляции прошлого года в 4,3%.
"С 1 апреля текущего года мы повысили на 2% государственные пенсии и социальные в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера", - сказал президент.
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