Путин: с 1 октября 2019 года пенсии военным пенсионерам будут повышены на 4,3%

20.06.19 12:38

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 июня. Interfax-Russia.ru - Военным пенсионерам с 1 октября этого года будут повышены пенсии на 4,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе "прямой линии".

"С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%", - сказал Путин.

По его словам, это будет сделано одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащим.

Президент подчеркнул, что обеспечение пенсионеров нормальным доходом - один из приоритетов государства. "Безусловно, мы будем за этим следить", - отметил Путин.

Он напомнил, что в этом году индексация пенсий по старости составила 7,05% при инфляции прошлого года в 4,3%.

"С 1 апреля текущего года мы повысили на 2% государственные пенсии и социальные в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера", - сказал президент.