Путин призвал ЦБ РФ обратить внимание на риск закредитованности населения, не допустить образования "пузырей"

20.06.19 12:53

© РИА Новости. Михаил Климентьев

20 июня. Interfax-Russia.ru - Банку России стоит обратить внимание на риск закредитованности населения, чтобы не допустить образования "пузырей" в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

"Реальные располагаемые доходы (статистика показывает, что они падают) состоят из многих показателей: из доходов и расходов. Один из существенных показателей расходов на сегодняшний день - это выплаты по кредитам", - сказал Путин.

"Банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40% заработной платы (выплаты по кредитам составляют 40% от зарплаты - прим. ИФ), что, конечно, чревато, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно надувать в экономике этих "пузырей", - отметил глава государства.

Путин прокомментировал высказывания граждан о том, что жить стало сложнее. "Это действительно так. Поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных", - подчеркнул он.

"Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись сразу с несколькими шоками. Это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или с нынешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных: это нефть, нефтепродукты, газ, углеводороды вообще, металлы, химические удобрения, химия вообще и некоторые другие товары. Поэтому у нас и произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере", - добавил президент.

"Действительно, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться", - сказал Путин.

Путин также отметил, что ожидаемое краткосрочное негативное влияние на экономику в первом полугодии оказало повышение ставки НДС с 18% до 20%, но ситуация уже выправляется.

"Это (нацпроекты - ИФ) то, вокруг чего стоится вся наша работа", - заявил президент в четверг.

"Конечная цель всех этих мероприятий (нацпроектов - ИФ) - поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу", - подчеркнул Путин.

По его словам, прежде всего нужно было понять - "где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство". "К сожалению, в том числе, правительство пошло и на повышение НДС с 18% до 20%", - сказал президент, пояснив, что средства от этого повышения идут как раз на реализацию нацпроектов.

"К сожалению, пришлось пойти на такие не очень популярные меры. Но мы изначально рассчитывали, что это может и обязательно приведет к неблагоприятным, так скажем, последствиям на очень короткий промежуток времени", - добавил Путин, отметив, что "в целом правительство и ЦБ оказались правы".

"Вот на полгода у нас, к сожалению, подросла инфляция, а это значит ЦБ увеличил ключевую ставку, а это значит чуть-чуть сократилось производство - и так далее, и так далее. Но сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция уже опустилась ниже 5% (в годовом выражении - ИФ), и доходы начали восстанавливаться", - сказал президент.

"Поэтому в целом - пока, во всяком случае - то, на что мы рассчитывали, и то, как мы планировали организовать работу, - это действует", - заявил Путин.