На кресло главы Петербурга претендуют 25 человек - в 3,5 раза больше, чем в 2014 году

20.06.19 13:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 июня. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Санкт-Петербурга получила документы о выдвижении в кандидаты в губернаторы города от 25 человек.

Как сообщается в "Твиттере" Горизбиркома, в четверг комиссия приняла документы у Алексея Степанова, который выдвинут региональным отделением политической партии "Национальный курс". Таким образом, с 1 июня в комиссию поступили документы о выдвижении от 25 потенциальных кандидатов в губернаторы, среди них восемь идут на выборы самовыдвиженцами, остальные - от партий.

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга начала прием документы для регистрации кандидатами в губернаторы 1 июня. В первый день комиссия приняла документы у врио губернатора Александра Беглова, который идет на выборы самовыдвиженцем. К настоящему времени документы в Горизбирком среди прочих кандидатов подали Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Борис Вишневский ("Яблоко"), Олег Капитанов (ЛДПР), Андрей Петров ("Родина"), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия").

В досрочных выборах губернатора Санкт-Петербурга в сентябре 2014 года участвовать планировали семь человек, до выборов были допущены пятеро.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.