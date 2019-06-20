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20.06.19 13:03
На кресло главы Петербурга претендуют 25 человек - в 3,5 раза больше, чем в 2014 году
Как сообщается в "Твиттере" Горизбиркома, в четверг комиссия приняла документы у Алексея Степанова, который выдвинут региональным отделением политической партии "Национальный курс". Таким образом, с 1 июня в комиссию поступили документы о выдвижении от 25 потенциальных кандидатов в губернаторы, среди них восемь идут на выборы самовыдвиженцами, остальные - от партий.
Избирательная комиссия Санкт-Петербурга начала прием документы для регистрации кандидатами в губернаторы 1 июня. В первый день комиссия приняла документы у врио губернатора Александра Беглова, который идет на выборы самовыдвиженцем. К настоящему времени документы в Горизбирком среди прочих кандидатов подали Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Борис Вишневский ("Яблоко"), Олег Капитанов (ЛДПР), Андрей Петров ("Родина"), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия").
В досрочных выборах губернатора Санкт-Петербурга в сентябре 2014 года участвовать планировали семь человек, до выборов были допущены пятеро.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.
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