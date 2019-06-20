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20.06.19 13:22

Путин: реализуя нацпроекты, мы не обещаем скорого наступления коммунизма, но результаты вскоре будут

© РИА Новости. Валерий Мельников
20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предостерег от сравнения национальных проектов России с волюнтаристскими планами советского руководства.

Отвечая в четверг в ходе "прямой линии" с гражданами России на вопрос, когда граждане страны почувствуют отдачу от нацпроектов, Путин сказал: "Это не тот случай, когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Что такое нынешнее поколение, никому не было понятно".

"А потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980 году", - заметил Путин.

По его словам, результаты реализации нацпроектов "должны чувствоваться уже сейчас, в этом году, в следующем". "Это должно отражаться на уровне доходов, на заработных платах. Мы видим, что проблемы здесь есть. Но и положительные тенденции тоже имеются", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что государство вкладывает значительные средства в развитие образования и здравоохранения. "Туда тоже должны вкладываться деньги, и они вкладываются уже", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что персональная ответственность за невыполнение национальных проектов необходима и все это понимают.

Целями нацпроектов он назвал модернизацию экономики, повышение благосостояния граждан за счет роста производительности труда, обеспечение безопасности государства на долгую перспективу. Для этого были созданы нацпроекты, которые определили распределение ресурсов по необходимым направлениям работы.

"Прежде всего нам нужно было понять, за счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство", - отметил Путин.

"К сожалению, в том числе правительство пошло и на повышение НДС с 18% до 20%. . Это, повторяю, в том числе для того, чтобы наполнить государственный бюджет, сделать первые шаги, которые за государством обязательно числятся, - это развитие инфраструктуры", - объяснил он.

По его словам, власти рассчитывали, что повышение НДС "может и обязательно приведет" к неблагоприятным последствия для граждан "на очень короткий промежуток времени". Этот расчет оправдался, и в России подросла инфляция. "Что такое "инфляция подросла"? Значит, ЦБ увеличил ключевую ставку, значит, чуть-чуть сократилось производство и так далее и так далее", - добавил он.

Сейчас, по словам Путина, инфляция начала опускаться, производство и доходы начали восстанавливаться, значит, задуманные реформы начали действовать.

В рамках нацпроектов власти собираются поменять структуру экономики, сделать ее высокотехнологичной и сообщить ей толчок. Первые результаты должны чувствоваться уже сейчас - в этом и следующем году, и положительные тенденции уже имеются, отметил президент.

Путин также отметил, что если бы не было "майских указов" 2012 года, ситуация в экономике была бы еще хуже.

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