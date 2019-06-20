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20.06.19 13:24
По жалобе на низкие зарплаты врачей в Мурманской области в ходе "Прямой линии" пройдет проверка - власти региона
"Поручил провести дополнительную проверку обращений с жалобами на зарплаты, это отдельная важная задача на постоянном контроле", - написал Чибис.
Врио губернатора заметил, что ранее с подобной жалобой к нему уже обращался врач во время встречи в одном из муниципалитетов. "В ситуации подробно разобрались: 20 тыс. рублей - была зарплата за неполный месяц, реальная (среднемесячная) зарплата выше более чем в два раза", - добавил он.
Вместе с тем, Чибис согласился, что "проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли".
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