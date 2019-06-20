Объездную дорогу в обход Владикавказа начнут строить в 2020г

20.06.19 13:28

© РИА Новости. Виталий Тимкив

20 июня. Interfax-Russia.ru - Строительство объездной дороги, которая позволит вывести поток автомобилей за пределы Владикавказа (Северная Осетия), начнется в в 2020 году, сообщает пресс-служба республиканского правительства по итогам встречи главы региона Вячеслава Битарова и заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова.

"На встрече достигнута договоренность о том, что до конца года завершится формирование проектно-сметной документации, во втором квартале 2020 года будет получено заключение государственной экспертизы и после этой процедуры приступят к строительству важной дороги", - говорится в сообщении.

Предполагается, что строительство объездной дороги в обход Владикавказа займет не менее трех лет, а ее появление позволит в том числе увеличить пропускную способность автомобильной трассы, которая ведет из столицы Северной Осетии до автомобильного пункта пропуска "Верхний Ларс", который находится на границе России и Грузии.

"Как пояснил Вячеслав Битаров, участок федеральной трассы, связывающей Россию со странами Закавказья, Ираном, Ираком и Турцией, проходит по улицам Владикавказа, а точнее, по территории спального района. За последние четыре года существенно вырос поток автотранспорта, увеличился грузооборот, и это создает значительную нагрузку на экологию города", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что проектирование дороги в объезд Владикавказа планировалось завершить в 2019 году. Рассматривалась возможность, что её строительство также начнется в нынешнем году.