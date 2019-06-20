Автодор запросил в правительстве РФ дополнительно 45 млрд руб. на "узкие" места ЦКАД

20.06.19 13:30

© РИА Новости. Александр Вильф

20 июня. Interfax-Russia.ru - Госкомпания "Автодор" запросила в правительстве РФ дополнительно 45 млрд рублей на ликвидацию "узких" мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы, сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко журналистам в Ростове-на-Дону в четверг.

"45 млрд рублей - это "узкие" места. Мы запросили эти деньги в правительстве Российской федерации", - ответил на вопрос "Интерфакса" Петушенко.

Как писала ранее газета "Ведомости", "Автодор" обнаружил 11 проблемных точек, которые помешают движению на ЦКАД вокруг Москвы. Чтобы их ликвидировать, потребуются дополнительные бюджетные вливания - предварительно "Автодор" и Минтранс оценивали работы в 44-45 млрд рублей. "Это не увеличение стоимости дороги, а дополнительный проект по расшивке "узких" мест, смета предварительная, окончательная будет известна после того, как проект пройдет Главгосэкспертизу", - пояснял газете источник, близкий к "Автодору".

Устранить "узкие" места на ЦКАД в октябре прошло года поручил президент РФ Владимир Путин, над этим работают Минтранс и "Автодор", заявлял изданию представитель курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова.

В 2017 году стоимость строительства ЦКАД оценивалась в 313,2 млрд рублей, но окончательная смета не была известна, а сроки работ срывались, писали "Ведомости".