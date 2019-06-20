Главой Курска избран депутат Госдумы Виктор Карамышев

20.06.19 13:32

© РИА Новости. Сергей Пятаков

20 июня. Interfax-Russia.ru - Депутаты горсобрания Курска на внеочередной сессии в четверг единогласно избрали новым главой города депутата Госдумы Виктора Карамышева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского собрания.

"В финальный тур вышли Карамышев и глава Железнодорожного округа Андрей Телегин. В результате тайного голосования за Карамышева проголосовали 29 депутатов, еще два бюллетеня были признаны недействительными", - сказал собеседник агентства.

Карамышев родился в 1966 году в Курской области. С 2001 года был депутатом Курской облдумы, с 2011 по 2013 годы являлся ее председателем. В сентябре 2016 года баллотировался в Госдуму VII созыва по 110 одномандатному избирательному округу, по результатам выборов избран ее депутатом.

Возглавлявший город с 2018 года Николай Овчаров на заседании городского собрания 2 апреля 2019 года попросил внести в повестку вопрос о досрочном сложении своих полномочий. Депутаты большинством голосов удовлетворили его решение об отставке.