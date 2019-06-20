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20.06.19 13:46

Путин считает правильным распространить выплаты на детей до трех лет на семьи с низким доходом

© РИА Новости. Михаил Мордасов
20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым назначать пособие семьям с ребенком в возрасте от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в случае, если доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

"Фактически решение состоялось уже: мы будем выплачивать деньги семьям - тоже по нуждаемости, в зависимости от дохода, - которые имеют детей от полутора до трех лет, в размере прожиточного минимума. Не решен только один вопрос, а именно: каким семьям, с каким доходом", - сказал Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.

По его словам, существуют два варианта: либо с доходом в 1,5 прожиточных минимума на одного члена семьи, либо два. Сам Путин придерживается позиции, что целесообразно выбрать второй вариант.

"Я считаю, для себя я давно это решение принял, мы должны будем распространить это на все семьи, у которых доход 2 ПМа (прожиточных минимума)", - отметил президент.

Глава государства пояснил, что таким решением хочет избежать несправедливого сокращения числа получателей выплаты в момент, когда ребенку исполняется полтора года.

Сейчас, по словам президента, с 1 января 2020 года предлагается назначать выплату семьям с ребенком от нуля до полутора лет в случае, если доход на одного члена семьи составляет два прожиточных минимума (а не полтора). Если планку дохода для выплаты, которая назначается после 1,5 лет, уменьшить, значительная часть семей этой новой меры поддержки не получат.

"Смотрите, если мы с 1 января 2020 года будем уже с нуля до 1,5 лет выдавать семьям с доходом 2 ПМа, это значит, что у нас в эту меру поддержки попадут 70% семей. Это уже заметно будет. То, конечно, ребенок достиг полутора лет, а потом перейти на полтора ПМа, сразу уменьшить количество семей, которые получают эту меру поддержки, - это, конечно, было бы странно", - сказал президент.

18 июня премьер Дмитрий Медведев заявил о планах по увеличению выплаты семьям с ребенком от 1,5 до 3 лет, которая не индексировалась с 1994 года и составляла обижающие россиян 50 рублей. Выплата, по словам Медведева, может вырасти до прожиточного минимума ребенка - то есть в среднем по России до 10-11 тыс. рублей. Тем не менее, деньги будут выдавать адресно: выплату получат лишь те семьи, чей доход будет ниже установленного критерия.

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