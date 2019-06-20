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20.06.19 14:39

Путин считает выполнимым увеличение экспорта сельхозпродукции из РФ до $45 млрд к 2024 г

© РИА Новости. Алексей Дружинин
20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин считает выполнимой поставленную перед отечественным сельским хозяйством задачу - довести к 2024 году экспорт продукции АПК до $45 млрд.

"Мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году сельхозэкспорт у нас составил уже $45 млрд, и я думаю, что это достижимая цифра", - заявил он в ходе "прямой линии" в четверг.

"Добьемся мы этого или нет - это, конечно, вопрос. Но к этому надо стремиться, это реалистичный план", - добавил он.

Президент напомнил, что в 2018 году экспорт продукции АПК составил $25,7 млрд.

"Если бы мне, да и каждому из сидящих в зале, десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать сельхозпродукции, как в прошлом году, на $25,7 млрд, мы бы рассмеялись в лицо тому человеку, который это сказал, - заявил Путин. - Мы бы пожали ему руку и сказали: "Спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения". Сегодня же это факт".

Как отметил Путин, такие достижения стали возможны, в том числе, и за счет введения антироссийский санкций. "Это нас мобилизовало", - добавил он.

Глава государства также пообещал поручить Минсельхозу рассмотреть возможность возрождения или создания продуктов территориального происхождения.

"Что касается поддержки брендов, вы правы абсолютно, я попрошу Дмитрия Николаевича Патрушева (министр сельского хозяйства - ИФ) сделать предложения", - заявил Путин в ходе "прямой линии", отвечая на предложение создателя фермерского кооператива "Лавка-Лавка" Бориса Акимова.

Фермер напомнил, что в свое время в России было много региональных брендов, таких как, например, "павловские куры", "муромские огурцы". "Есть идея запустить в России программу по созданию продуктов территориального происхождения, Это дало бы малому бизнесу и фермерам импульс к развитию. Территории бы начали развиваться", - сказал Акимов.

В связи с этим президент напомнил про бренд "Вологодское масло" и отметил, что традиция региональных брендов в стране не утрачена. "Хотя я полностью согласен, государство должно оказать поддержку", - добавил он.

Вместе с тем глава государства не согласился с фермером в том, что основную долю господдержки получают крупные хозяйства.

Основное товарное производство приходится на крупные хозяйства, отметил он. "Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос в последние время на 45%. Это приличный рост, без поддержки государства это было бы невозможным", - сказал он, сообщив, что на долю фермерских хозяйств приходится 16% господдержки, а объем рынка, который занимают фермеры, - 12%.

Путин выразил уверенность в том, что в ближайшее время фермеры достигнут доли на рынке в 16%. "Я согласен, что государство должно подставить плечо и сделать следующий шаг (для их поддержки - ИФ)", - сказал он.

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