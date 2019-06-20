Несколько цыганских семей вернулись в Чемодановку из Волгоградской области

20.06.19 13:41

© РИА Новости. Андрей Варенков

20 июня. Interfax-Russia.ru - Большая часть цыганских семей, которые приехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенскойобласти, вернулась домой, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов.

"Большая часть семей вернулась в Чемодановку, еще часть поехала к родственникам в Астраханскую область", - сказал Горбатов.

В свою очередь власти Пензенской области пока не располагают информацией об их возвращении.

"Правительство Пензенской области не подтверждает информацию о возвращении цыган в Чемодановку", - сказал агентству представитель правительства.

Ранее сообщалось, что к своим родственникам в Волгоградскую область переждать конфликтную ситуацию приехали 4-5 цыганских семей из Чемодановки. В Астраханскую область приехали 46 цыган.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".