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20.06.19 13:44
Собянин: программа модернизации московских поликлиник начнется в 2019 году
"Президент (во время "прямой линии" - ИФ) очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник", - написал Собянин в твиттере в четверг.
По его словам, поликлиники оснастят новым оборудованием. Кроме того, на работу будут приняты дополнительно 700 врачей узких специальностей.
В апреле этого года Собянин объявил о внедрении нового московского "стандарта поликлиники плюс".
"Это новое поколение нового стандарта. Очень сложные и непростые задачи, которые мы ставим перед собой. За один день, за год их решить невозможно. Но надеюсь, что в основном выйдем на новый уровень в течение ближайших трёх-пяти лет. Это не значит, что мы растянем удовольствие, будем двигаться максимально быстро", - сказал мэр.
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