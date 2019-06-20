Собянин: программа модернизации московских поликлиник начнется в 2019 году

20.06.19 13:44

© РИА Новости. Илья Питалев

20 июня. Interfax-Russia.ru - В текущем году в Москве начнется масштабный этап программы модернизации поликлиник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Президент (во время "прямой линии" - ИФ) очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник", - написал Собянин в твиттере в четверг.

По его словам, поликлиники оснастят новым оборудованием. Кроме того, на работу будут приняты дополнительно 700 врачей узких специальностей.

В апреле этого года Собянин объявил о внедрении нового московского "стандарта поликлиники плюс".

"Это новое поколение нового стандарта. Очень сложные и непростые задачи, которые мы ставим перед собой. За один день, за год их решить невозможно. Но надеюсь, что в основном выйдем на новый уровень в течение ближайших трёх-пяти лет. Это не значит, что мы растянем удовольствие, будем двигаться максимально быстро", - сказал мэр.