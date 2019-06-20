Двух косаток и шесть белух вывезли из "китовой тюрьмы"

20.06.19 14:15

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 июня. Interfax-Russia.ru - Началась транспортировка животных, находящихся в бухте Средняя Приморского края, из "китовой тюрьмы" вывезли двух косаток и шесть белух, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"В бухте Средней начались мероприятия по выпуску косаток в естественную среду обитания в соответствие с программой реадаптации косаток и белух. Первая партия из 2 косаток и 6 белух была погружена на транспорт, выпуск планируется сделать в Охотском море в районе Шантарских островов", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Животные были успешно погружены, и мы рассчитываем, что они будут доставлены в целости и сохранности", - сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин, слова которого приводит пресс-служба.

Как сообщалось ранее, согласно подготовленной ВНИРО программе, научное сопровождение будет осуществляться и в период подготовки, и на пути следования в район выпуска, а также будет вестись мониторинг последующих миграций выпущенных животных.

Уточняется, что это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. По словам руководителя ВНИРО, данный процесс очень трудоемкий и высокотехнологичный, требующий высокой профессиональной подготовки и предельной собранности всех участников. По этой причине присутствие представителей общественности было ограничено.

Выпуск партиями с учетом сложившихся социальных связей в группе должен увеличить шансы на выживание в естественных условиях, отметил ответственный секретарь научного консилиума заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков, которого цитирует пресс-служба.

Ученые установят специальные спутниковые метки, чтобы следить за их перемещением после выпуска в естественную среду. В ходе транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние.

В свою очередь руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын назвал начало выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" большим шагом вперед, но считает автомобильную транспортировку животных не лучшим решением.

"Нас можно поздравить, мы добились результата. Хоть и таким образом, но это уже большой шаг вперед, выпуск - это то, чего мы хотели и так долго добивались", - заявил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" Лисицын.

При этом он отметил, что выпуск группы из двух косаток нежелателен.

"Я считаю, что эта схема (выпуск двух косаток - ИФ) не самая лучшая, потому что выпускать их надо не по две, а гораздо большими группами. Это было везде во всех рекомендациях Кусто, консилиума, Совета по морским млекопитающим. Косатки не живут парами, им так сложно охотиться, они всегда охотятся группой. За восемь месяцев у них уже выстроены социальные связи. Если их выпустить вместе, они смогут разделиться на те группы, в которых они могут взаимодействовать", - сказал эколог.

По его словам, транспортировка животных к месту выпуска автомобилями может негативно сказаться на их состоянии.

"Что касается автомобильного транспорта - это плохой вариант, потому что это очень тяжело для косаток - перевозка автомобилем. Это травматично. Гораздо лучше было бы перевозить их морским транспортом. Это снизило бы количество перегрузок, что тоже важно", - отметил Лисицын.

По его мнению, в процессе перевозки могут возникнуть проблемы со снабжением косаток и белух морской водой, также велика вероятность перегрева.

"На транспортировочное морское судно можно поставить большего размера контейнеры, нежели на автомобильный прицеп. Если это достаточно большое судно, то мелкой тряски там не будет. Там проще добавлять воду, причем морскую, не пресную, которую на машине, как обеспечить, я не представляю. При этом в море прохладнее. Подозреваю, в Хабаровском крае температура совсем не маленькая. Они могут перегреться очень сильно", - добавил эксперт.

При этом он отметил, что вероятность успеха принятой схемы транспортировки довольно велика.

"Вообще косаток перевозят таким образом, и в Москвариум их везли тоже на автомобиле. Тем не менее, они уцелели. Шанс большой что они выживут. 80-90 процентов, что они выживут и перенесут транспортировку. Это не смертельно для них", - сказал Лисицын.