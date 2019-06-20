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20.06.19 13:53

Глава района Челябинской области: причина дефицита медиков в селах в желании молодежи жить в городах

© РИА Новости. Михаил Мордасов
20 июня. Interfax-Russia.ru - Укомплектованность медицинскими кадрами в Каслинском районе Челябинской области, сюжет о фельдшерско-акушерском пункте которого был показан во время прямой линии с президентом, составляет 45%, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" глава района Игорь Колышев.

В ходе включения сотрудница фельдшерского пункта отметила, что молодые специалисты не хотят ехать на село, потому что привыкли жить в благоустроенном жилье.

"Главная проблема - нет благоустроенного жилья. Специалисты приезжают, им нравится наша природа, нравится наше село, но у них возникает вопрос, а где мы будем жить. Благоустроенного жилья нет, на другое они не согласны", - сказала фельдшер.

Глава района Колышев высказал агентству мнение, что главная проблема дефицита квалифицированных кадров в сельской местности - желание молодежи жить в больших городах.

"Село Маук, например, одно из самых благополучных и благоустроенных в нашем районе. Здесь есть и хорошая школа, клуб, инфраструктура. Но все равно есть дефицит кадров. В целом в районе укомплектованность медицинскими кадрами составляет 45%", - сказал глава района.

Он добавил, что в село привлечь сложно, потому что в городе у медиков более высокие зарплаты и есть возможность подрабатывать в частных клиниках.

"Мы при подборе ребят, которым даем целевые направления на учебу, ищем тех, кто привязан к семье, родному краю, чтобы они возвращались домой. Но проходит время, и они делают выбор в пользу города", - сказал глава района.

По его мнению, проблему можно было бы решить, если бы существовало распределение специалистов, как в советское время.

"Если бы они приезжали и пять лет поработали, то, может быть, за это время уже бы втянулись и оставались бы в сельской местности", - отметил Колышев.

По его сведениям, в районе за счет местного бюджета приезжающим специалистам выплачивают 100 тыс. рублей подъемных и дают льготы на коммунальные услуги. Кроме того, предоставляется жилье социального найма с возможностью последующего выкупа.

Ранее глава региона Алексей Текслер заявлял, что Челябинская область начнет активное строительство фельдшерских пунктов в сельских районах.

По его информации, до конца текущего года будут введены 24 фельдшерско-акушерских пункта, а до конца 2024 года на селе будет построено еще 100 ФАПов.

Параллельно, отметил глава области, будет решаться проблема нехватки кадров, поскольку на сегодняшний день укомплектованность врачами по области составляет 34%.

Власти заявили, что будет разработана областная программа по обеспечению жильем молодых врачей, а также врачей дефицитных специальностей, и в ближайшие годы решить задачу укомплектованности врачами медицинских учреждений области, в первую очередь - сельских.

Кроме того, будут продолжены областные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также нехватку кадров должно компенсировать развитие дистанционной телемедицины и использование передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг назвал дефицит медработников специалистов одной из главных проблем здравоохранения.

"Какие основные вопросы, которые мы должны решать, на что нужно обратить внимание особо? Первое - это доступность первичного звена здравоохранения. Второе - это специалисты, дефицит специалистов по конкретным направлениям. Третье - лекарственное обеспечение. Вот три основные проблемы", - сказал президент.

Он также добавил, что региональные и местные власти должны обеспечивать сельских специалистов жильем.

"Конечно, нужно развивать систему докторов на селе, фельдшеров на селе, мы им платим соотвественно по миллиону и по 500 тыс. рублей (по программе "Земский доктор" - ИФ). Мы из федерального бюджета выплачиваем деньги, а жильем должны заниматься региональные и местные власти, мы много раз об этом говорили. Они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели, иначе люди, конечно, будут уезжать",- сказал Путин.

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