Свердловские власти проверят, как вывозится мусор в Верхней Салде, жители которой пожаловались Путину

20.06.19 13:55

© РИА Новости. Павел Львов

20 июня. Interfax-Russia.ru - Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области проверит информацию, поступившую от жителей Верхней Салды на прямую линию с президентом, о ситуации с вывозом мусора, сообщает департамент информационной политики региона.

"Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева 21 июня выедет в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал с "прямой линии" о сбоях в вывозе мусора. В частности, замглавы ведомства проверит график вывоза, который, в случае необходимости, будет скорректирован", - говорится в сообщении.

Во время прямой линии были озвучены жалобы жителей, в том числе города Верхняя Салда, на то, что "мусорная реформа" не работает.

В пресс-релизе отмечается, что власти региона не получали "жалобы от жителей на некачественные услуги по вывозу бытовых отходов".

"Региональный оператор, обслуживающий данную территорию, с начала реализации экологической реформы установил в муниципалитете 110 дополнительных контейнеров", - добавляется в пресс-релизе.

По данным департамента, с начала года в регионе в рамках нацпроекта "Экология" было создано 245 новых контейнерных площадок, приобретено более 6,5 тысячи контейнеров, 56 единиц спецтехники.

Кроме того, в 2019 году власти планируют предоставить 180 млн рублей в качестве субсидий муниципальным образованиям с целью создания контейнерных площадок.

Как сообщалось, новая система обращения с ТКО, предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, введена в России 1 января 2019 года. Регионы с января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов - от мусорного бака до специального полигона.

В результате изменений плата за вывоз мусора для жителей Свердловской области повысилась, что вызвало их недовольство, прошел ряд протестных акций.

В Свердловской области действуют три региональных оператора, Верхняя Салда относится к сфере ответственности ООО "Компания "Рифей" (Северная зона, в том числе Нижний Тагил).