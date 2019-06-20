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20.06.19 16:12
Россия запретит вылов млекопитающих в культурно-просветительских целях - Гордеев
"Чтобы не повторялись события, млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретив вылов в так называемых культурно-просветительских целях, оставив вылов для научных целей и народов Крайнего Севера, что является традиционным, в небольших количествах", - сказал Гордеев в ходе "Прямой линии" с президентом РФ в четверг.
Он добавил, что выловленных белух и косаток перебазируют "в место их обитания, где их выловили, в привычную среду, эта операция займет порядка четырех месяцев".
"Когда животные будут помещены в бухту Хабаровского края, специалисты продолжат наблюдение, главное осуществить правильно реадаптацию", - сказал Гордеев.
В команде французского океанолога Жана-Мишеля Кусто уже назвали запрет на вылов китов для океанариумов в России - значительным шагом для всего мира.
"Это замечательная новость и для России, и для всего мира, и для всех морских млекопитающих, которых вылавливала Россия. В мире наблюдается тенденция, что во всем мире океанариумы отмирают. То, что Россия фактически являлась единственным поставщиком в мире косаток и белух для международных океанариумов, было, скорее, негативной страницей в истории нашей страны", - сказал член команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто Григорий Цидулко агентству "Интерфакс - Дальний Восток".
По его мнению, "это очень правильное и своевременное решение".
"Морским млекопитающим, не только китообразным, фактически невозможно создать нормальных условий для обитания в неволе. Эти животные должны жить в естественной среде. А у наших граждан должна быть возможность увидеть этих удивительных животных в природе", - отметил член команды Кусто.
Он добавил, что китов в естественной среде обитания в России можно наблюдать в Крыму, в Сочи и в других регионах, это доступно для жителей РФ.
"Квоты для коренных малочисленных народов (КМНС) - это сложный вопрос, который еще предстоит решить. К сожалению, квоты для КМНС - вынужденная мера, поскольку людям, которые принадлежат к этим народностям, необходимы на физиологическом уровне продукты из морских млекопитающих. Я бы хотел, чтобы любая добыча морских млекопитающих прекратилась, но на данный момент альтернативы такому промыслу я не вижу", - сказал Цидулко.
В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.
В четверг в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщили, что "в бухте Средней начались мероприятия по выпуску косаток в естественную среду обитания в соответствие с программой реадаптации косаток и белух. Первая партия из 2 косаток и 6 белух была погружена на транспорт, выпуск планируется сделать в Охотском море в районе Шантарских островов".
"Животные были успешно погружены, и мы рассчитываем, что они будут доставлены в целости и сохранности", - сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин, слова которого приводит пресс-служба.
Как сообщалось ранее, согласно подготовленной ВНИРО программе, научное сопровождение будет осуществляться и в период подготовки, и на пути следования в район выпуска, а также будет вестись мониторинг последующих миграций выпущенных животных.
Уточняется, что это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. По словам руководителя ВНИРО, данный процесс очень трудоемкий и высокотехнологичный, требующий высокой профессиональной подготовки и предельной собранности всех участников. По этой причине присутствие представителей общественности было ограничено.
Выпуск партиями с учетом сложившихся социальных связей в группе должен увеличить шансы на выживание в естественных условиях, отметил ответственный секретарь научного консилиума заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков, которого цитирует пресс-служба.
Ученые установят специальные спутниковые метки, чтобы следить за их перемещением после выпуска в естественную среду. В ходе транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние.
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