Мусор из села в Ростовской области, который показали президенту РФ, вывезли еще до эфира - губернатор

20.06.19 14:15

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

20 июня. Interfax-Russia.ru - Проблема с мусорной площадкой в селе Покровское Ростовской области, фотографию которой показали президенту РФ Владимиру Путину в ходе "прямой линии", известна региональным властям и была решена ранее, заявил губернатор региона Василий Голубев журналистам в четверг.

"Ситуация в Покровском была известна: мусор там скопился в течение какого-то времени. Но как только была получена информация об этом, площадку очистили, мусор оттуда вывезли - в период с 12 по 19 июня", - сказал Голубев.

В свою очередь, как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в администрации Неклиновского района, в котором расположено село Покровское, основная причина недовольства местных жителей заключается в том, что в населенном пункте расположен перевозочный пункт, на который региональный оператор привозит мусор из соседних сел.

"Система в настоящее время отлажена таким образом, что именно сюда изначально привозится мусор из нескольких соседних населенных пунктов, затем он прессуется и отвозится на лицензированный полигон. Естественно, местным жителям такая ситуация может не нравиться, особенно, когда у регоператора не получается оперативно вывезти мусор", - пояснил собеседник агентства.

В четверг в ходе "прямой линии" президенту продемонстрировали присланные гражданами фотографии из нескольких регионов России, где запечатлены свалки. В частности, на фото фигурировало село Покровское Неклиновского района Ростовской области.

"Конечно, надо внимательно посмотреть, откуда эти картинки. Надеюсь, что там наведут порядок в ближайшее время", - прокомментировал Путин увиденное.