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20.06.19 14:22

Путин не исключил, что проблема строительства инфраструктуры обострится при переходе на эскроу-счета

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
20 июня. Interfax-Russia.ru - Проблема строительства социальной инфраструктуры для новых жилых микрорайонов станет более острой из-за перехода на новую модель финансирования жилищного строительства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Проблема строительства школ и детских садов будет более острой ,потому что мы переходим на новые формы финансирования жилищного строительства, связанные с тем, что мы снимаем нагрузку и риски с граждан и перекладываем на плечи финансовых организаций", - сказал он, отвечая в четверг на вопрос в ходе "прямой линии".

Путин отметил, что теперь по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство, но у регионов пока нет источника финансирования этой задачи.

"Сейчас задача правительства вместе с регионами РФ - выработать правовую систему, которая бы обеспечила возведение социальной инфраструктуры наряду с жилищным строительством и определить источники финансирования этого строительства", - пояснил президент.

В РФ реализуется план по замещению средств граждан, привлекаемых для строительства многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Власти рассчитывают, что переход на проектное финансирование позволит исключить появление новых обманутых дольщиков.

При этом новые правила не должны "заморозить" ранее начавшиеся стройки. Для этого определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на схему финансирования с применением эскроу-счетов. Согласно постановлению правительства РФ, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

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