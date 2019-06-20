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20.06.19 14:29

Вопрос строительства моста через Лену должно решить правительство РФ и Якутия

© РИА Новости. Павел Львов
20 июня. Interfax-Russia.ru - Вопрос строительства моста через реку Лена в Якутске должно решить правительство РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

"Это вопрос, который должно решить правительство РФ вместе с Якутией. Это дорогой проект. Проблема всегда в том заключалась, что он не имеет дальше продолжения - этот мост, и эта дорога будущая. Потому что всегда мне транспортники говорят - это тупиковая точка, и из-за этого окупаемость не просматривается совершенно. Но, тем не менее, для того, чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить - и как можно раньше", - отметил Путин.

При этом в декабре 2018 г. Путин уже призывал просчитать экономический эффект от проекта строительства моста через Лену, оценить его влияние на развитие региона.

"Это (строительство моста - ИФ) должно быть связано с развитием, вот это нужно точно посчитать. Стоимость этого моста - а мы говорим об этом уже давно, несколько лет - очень большая, это дорогой проект. Надо посмотреть - он упрется просто в город и все, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лены, развитие экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решить - надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Вот если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем", - отметил тогда президент.

При этом также в декабре сообщалось со ссылкой на региональное правительство, что потенциальные инвесторы строительства мостового перехода через реку Лена в районе Якутска и глава Якутии Айсен Николаев обсудили проект в ходе заседания научно-технического совета Росавтодора, подготовят доклад в правительство РФ. Готовность реализовать частную концессионную инициативу подтвердили PowerChina International Group Ltd. и группа "ВИС". "По итогам совета и обмена мнениями мы подготовим совместный протокол. Затем совместно с республикой подготовим доклад в правительство. Оно примет решение или дополнительно укажет нам на необходимость проработки, какими способом этот проект будет реализован", - приводились в сообщении слова заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова. В доклад также войдет экспертное заключение Росавтодора.

В свою очередь председатель совета директоров группы "ВИС" Игорь Снегуров говорил журналистам, что группа готова выступать в качестве частного партнера в проекте строительства автомобильного моста через Лену. "Мы готовы выступать концессионером, частным партнером. То есть мы готовы взять весь комплекс, начиная от разработки проекта, юридической его части, затем финансового закрытия - обеспечить его финансированием, в том числе и нашими средствами, и генподряд тоже", - указывал Снегуров.

В Росавтодоре тогда также заявили, что при ведомстве будет создана научно-экспертная рабочая группа по рассмотрению вариантов строительства моста. По итогам ее работы будет подготовлено экспертное заключение Росавтодора для правительства РФ с рекомендацией по дальнейшей работе. При этом потенциальные участники проекта представили два варианта строительства объекта - концессионер из Китая рассматривает возможность строительства неразрезной стальной конструкции, российская компания выступает за вантовую. По мнению представителей PowerChina International Group Ltd, стальной неразрезной мост в сложных климатических условиях Якутии окажется более надежным при экстремально низких температурах. При этом представители ГК "ВИС" оспаривают это утверждение, опираясь как на российский опыт возведения подобных конструкций в тяжелых климатических условиях (Югорский мост в Сургуте, мост "Факел" в Салехарде), так и на зарубежную практику (мост "Свеча дровосека" в Рованиеми в Финляндии, Саамский мост на границе между Финляндией и Норвегией и др.).

При этом Николаев отмечал, что строительство моста даст мощный толчок для развития имеющегося производства и создания новых проектов. "Оно позволит соединить широтные транспортные магистрали. В частности, речь идет о Транссибирской и Байкало-Амурской - с одной стороны, и Северного морского пути - с другой, который призван стать перспективным международным транспортным коридором "Европа - Севморпуть - Тикси - Якутск - Благовещенск - Китай - АТР", - говорилось в сообщении Росавтодора.

Строительство моста через Лену также объединит федеральные автомобильные дороги "Лена" и "Колыма" с автодорогой "Вилюй", благодаря чему Восточная Сибирь кратчайшим путем свяжется с портами Охотского моря. Кроме того, появится транспортный коридор от Иркутска до Магадана, "существенно снизятся затраты по завозу ресурсов для нужд республики".

"Возведение моста через реку Лена обеспечит транспортно-логистическую пространственную связанность на 18% территории РФ. В зону круглогодичного транспортного сообщения попадут 83% жителей самого большого региона страны", - указывал глава Якутии.

Как сообщалось, власти Якутии рассчитывают, что мост в районе Якутска через реку Лену будет введен не позднее 2024 года. Стоимость моста, по разным оценкам составляет от 60 до 100 млрд рублей.

О готовности участвовать в проекте ранее заявлял консорциум, созданный группой "ВИС" и China Railway Construction Corporation (CRCC). Консорциум основан в августе 2018 года для реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры Якутии. В рамках Восточного экономического форума-2018 группа "ВИС" и CRCC подписали с Якутией трехстороннее соглашение, которое стало одним из первых шагов к реализации достигнутых договоренностей. Участием в консорциуме для строительства моста также интересовались банк ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Проект предполагает строительство моста, автодорожных подходов к нему и сопутствующих сооружений. Начальная точка строительства - примыкание к автодороге "Лена" (Невер-Якутск), конечная точка - примыкание к дороге "Умнас" (Якутск-Олекминск). Общая протяженность моста - 17,7 км, в том числе пересечение реки протяженностью 5,8 км и подъездные пути длиной 11,9 км.

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