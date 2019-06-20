Путин: "экономистов 90-х" у власти нет, а Кудрин "дрейфует" в сторону Глазьева

20.06.19 14:34

© РИА Новости. Михаил Климентьев

20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент Владимир Путин считает, что взгляды бывшего главы Минфина, председателя Счетной палаты Алексей Кудрина на экономику все больше "дрейфуют" в сторону тех, которые декларирует советник главы государства Сергей Глазьев.

Отвечая на вопрос на "Прямой линии" "Понимаете ли вы, что с экономистами из 90-х прорыва не будет?", Путин заявил, что у власти сейчас "нет экономистов 90-х".

"Где они? Назовите хоть одну фамилию. Но разве только вот Алексей Леонидович Кудрин (глава Счетной палаты - ИФ), и то не в полном объеме, но тем не менее. Да и тот перековался: он уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева (советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции - ИФ), поскольку хочет распечатать нашу нефтяную "кубышку" и говорит, что должны отсечку нефтяных доходов увеличить", - сказал президент.

"Но правда, ему тут же его коллеги, почти ученики оппонируют и говорят, что это приведет к инфляции и так далее. Они пускай поспорят, но у нас реально нет никаких экономистов 90-х годов, а какие-то идеи, может быть, монетаристские, они, да, присутствуют и мы это видим", - добавил Путин.

Президент отметил, что, кроме экономистов из конца прошлого века, в России также "нет и экономической системы 90-х годов". По его словам, в РФ сейчас нет такой инфляции, как тогда, таких долгов и зависимости от МВФ. "Наоборот наши золотовалютные резервы растут, они сейчас уже превысили планку в $500 млрд", - напомнил глава государства.