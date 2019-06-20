Следователи проверят информацию о необоснованно высоком тарифе на вывоз мусора в Омске

20.06.19 14:35

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

20 июня. Interfax-Russia.ru - Следственные органы проведут проверку в связи с заявлением жителя Омска Романа Дмитриева, пожаловавшегося президенту на "необоснованно завышенную" плату за вывоз бытового мусора, сообщает СУ СКР по региону.

"В обращении сообщается, что в квитанции об оплате коммунальных услуг по вывозу твердых бытовых отходов за апрель этого года была указана сумма в 133 рубля, а в квитанции за июнь - уже 266 рублей, в связи с чем житель Омска полагает, что сумма тарифа на вывоз бытового мусора является необоснованно завышенной. Кроме того, бытовые отходы фактически не вывозятся, что также вызывает вопросы у жителей частного сектора", - говорится в сообщении.

Следствие намерено дать оценку действиям организации-оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории города.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пресс-секретарь Омского УФАС России Марина Девятерикова сообщила "Интерфаксу", что с начала "мусорной реформы" в ведомство поступают жалобы омичей на тарифы и просьбы проверить законность выбора регионального оператора (им является ООО "Магнит").

"Обращений много, порядка тысячи, в том числе по тарифам. Все они направлены в ФАС России в части пересмотра тарифов", - сказала Девятерикова.

Она уточнила, что территориальные органы не наделены такими полномочиями, они есть только у центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы России. Вместе с тем, по ее словам, проверка законности проведения конкурсного отбора регионального оператора уже проверена ранее.

"Нарушений не выявлено", - отметила собеседница агентства.

На "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным обратился житель Омской области Роман Дмитриев. Он пожаловался на ситуацию с вывозом мусора в частном секторе Кировского округа Омска и рост тарифов. Дмитриев рассказал, что до 1 апреля, когда стартовала "мусорная реформа" в регионе, они платили ежемесячно 90 рублей 27 копеек. За апрель счет пришел на 133 рубля, а за май - 266, хотя, по словам Дмитриева, ничего не изменилось.

Путин отметил, что ситуация нуждается в проверке, которой должен заняться ФАС.

Омская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 апреля, несмотря на существовавшие сложности, в том числе неготовую инфраструктуру, недостатки территориальной схемы по размещению отходов, некорректные нормативы накопления ТКО.

ООО "Магнит" было выбрано регоператором по обращению с ТКО в 2018 году. Договоры на транспортировку отходов компания заключила с ЗАО "Экос" на сумму 5,7 млрд рублей. Тариф на вывоз мусора для населения утвержден на уровне 133 рублей за человека.