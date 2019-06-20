Путин предлагает изменить практику применения статьи о преступном сообществе

20.06.19 15:49

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внести изменения в законодательство о применении статьи о преступном сообществе по экономическим преступлениям, чтобы избежать злоупотреблений в этой сфере.

"Здесь я согласен полностью, здесь у меня даже комментариев нет", - сказал Путин.

"Надо поработать на экспертном уровне, правовое управление администрации президента должна этим заняться, в Госдуме должны об этом подумать. На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто-то из членов этой организации замечен в нарушениях закона", - сказал Путин, подчеркнув, что это "недопустимо, и это очевидный факт".

"С этим надо поработать и внести изменения в соответствующий закон", - заключил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что арест в качестве меры пресечения по экономическим преступлениям должен быть сохранен, но нужно дать возможность шире использовать залог.

"Нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических правонарушений. Но я с вами полностью согласен и вы, наверное, слышали, что я говорил в своем послании этого года. Я именно это и говорил", - сказал Путин в четверг в ходе "прямой линии", отвечая на вопрос о возможности более широкого использования в качестве меры пресечения за правонарушения в экономической сфере денежного залога.

"Можно ли использовать более широко в качестве меры пресечения залог? Можно и даже нужно - наряду с домашним арестом, с подпиской о невыезде. Все это нужно шире использовать. Я согласен. Но полностью исключить арест тоже нельзя", - сказал Путин.

Поясняя о том, почему нельзя полностью исключить, Путин заявил, что "если человек будет бесконечно откупаться, рядовые граждане, миллионы людей, которые сейчас слушают, скажут, "если он богатый - ему все можно, откупился, деньги отдал и ушел от ответственности", этого тоже нельзя допустить"

В Генпрокуратуре РФ после заявления президента заявили, что уже подготовили предложения о гарантиях бизнесменам против необоснованных арестов.

"Для безусловного соблюдения гарантий бизнесменов не быть арестованными за преступления в сфере предпринимательской деятельности, необходимо четко сформулировать ее определение в УПК РФ. По поручению президента РФ Владимира Путина Генпрокуратура России уже сформировала соответствующие предложения", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, "в части избираемой меры пресечения в рамках следствия в отношении предпринимателей за экономические преступления, если обвиняемый не скрывается от следствия, должны шире применяться меры пресечения в виде залога или домашнего ареста".

"Разумеется, речь не идет о хищении бюджетных средств, денег дольщиков и других опасных посягательствах", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.