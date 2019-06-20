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20.06.19 14:56
Бывшие дагестанские ополченцы получат статус ветеранов боевых действий - Путин
В ходе "Прямой линии" в четверг к главе государства обратились бывшие дагестанские ополченцы, которые с оружием в руках противостояли террористам. Они обратили внимание на то, что у них как у участников боевых действий до сих пор нет официального статуса.
"Нужно это решение принять, это делается несложно, нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам военных действий. Поручаю правительству сделать это как можно быстрее", - сказал Путин.
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